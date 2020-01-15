رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| manchester

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي| manchester والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع فريق ولفرهامبتون اليوم الأربعاء 15 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون :-

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق ولفرهامبتون في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون :-

وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على جميع مباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عبر قنواتها بشكل حصري على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق ولفرهامبتون عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

وكان قد تعادل الفريقين في المباراة الأولى على ملعب الولفز بنتيجة سلبية، وستقام المباراة مرة أخرى على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر، حيث تنص قوانين بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على إعادة المباراة على أرض المنافس في حال انتهاء اللقاء الأول بالتعادل.