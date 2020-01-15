رياضة | ماذا ينتظر بتروجت في الدور الثاني من القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا ينتظر بتروجت في الدور الثاني من القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجد فريق بتروجت في المركز التاسع، بجدول ترتيب المجموعة الثانية، للقسم الثاني عقب ختام منافسات الدور الأول برصيد 15 نقطة .

حقق الفريق البترولي، الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات، سجل لاعبيه 10 أهداف عن طريق خالد عبد الرازق 4 أهداف، وإسلام كانو هدفين، وهدف لكل من جون مانجا، وأحمد كمال، ومحمود عماد، وايزيكال، وسكنت شباكه 6 أهداف.

تولى القيادة الفنية لبتروجت، محمد عودة من بداية الموسم، حتى الأسبوع الرابع وتمت إقالتة بعد الهزيمة من النصر،وتم تعيين علاء عبد العال كمدير فني ومعه

مصطفى هندواى مدير كوة ومحمد ثابت مدرب عام، وأحمد شعبان مدرب، وشريف بيومى مدرب مساعد، وعبد الخالق حسنى مدرب حراس مرمى، وطارق حماد مدير إداري، ومدحت خلف طيب.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" مباريات بتروجت في الدور الثاني:

1- جمهورية شبين مع بتروجت

2- بتروجت مع الداخلية

3- سيراميكا مع بتروجت

4- بتروجت مع النصر

5- بتروجت مع الزرقا

6- القناة مع بتروجت

7- بتروجت مع الترسانة

8- كوكاكولا مع بتروجت

9- بتروجت مع منتخب السويس

10- النجوم مع بتروجت

11- بتروجت مع المريخ

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 27 نقطة

2- الداخلية 19 نقطة

3- القناة 19 نقطة

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4- منتخب السويس 17 نقطة

5- كوكاكولا 16 نقطة

6- بتروجت 15 نقطة

7- النجوم 14 نقطة

8- جمهورية شبين 14 نقطة

9- النصر 14 نقطة

10- الترسانة 9 نقاط

11- المريخ 6 نقاط

12- الزرقا 4 نقاط

