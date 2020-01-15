رياضة | حارس ليفربول السابق: ثنائي بروج يساويان محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس ليفربول السابق: ثنائي بروج يساويان محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيمون مينيوليه حارس مرمى نادي كلوب بروج البلجيكي حاليًا وليفربول سابقًا عن أن الثنائي هانس فانكين ورود فورمر ثنائي فريقه الجالي لا يقلان في المستوى عن محمد صلاح نجم الريدز.

وأوضح مينيوليه لصحيفة هيت لاست البلجيكية أن هانس ورود أفضل من زميله السابق روبيرتو فيرمينو كما أنه يصل إلى مستوى محمد صلاح ويمكن مقارنته به.

وأضاف: "الثنائي هانس ورود زملائي في بروج ينهيان الهجمات بشكل رائع جدًا.. فيرمينو وصلاح بالتأكيد لاعبان مذهلان لكن فيرمينو لا ينهي الهجمات بشكل جيد.. هانس ورود أفضل بكثير من فيرمينو ويمكن مقارنتهما بصلاح".