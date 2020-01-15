رياضة | الأهلي يخشى مفاجآت طنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخشى مفاجآت طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخشى نادي الأهلي مفاجآت فريق طنطا في المباراة التي تقام بينهما في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري المصري.

يحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة من الفوز في كل مبارياته بينما طنطا في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

ويسعى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لمصالحة جماهيره بعد التعثر أمام بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي والتعادل الإيجابي 1-1 في دوري أبطال إفريقيا.