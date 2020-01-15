رياضة | نجم بالميراس إلى برشلونة خلفا لبوسكيتس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم بالميراس إلى برشلونة خلفا لبوسكيتس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع ماتيوس فيرنانديز لاعب وسط بالميراس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن النادي البرازيلي أكد تقدم المفاوضات بينه وبرشلونة بدرجة كبيرة، بالإضافة إلى ذلك، فقد ودّع اللاعب زملاءه في الفريق، في إشارة إلى قرب انتقاله للبارسا.

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وأوضح أن الصفقة تبلغ قيمتهعا 11 مليون يورو، وسيدفع برشلونة 7 ملايين نقدًا، على أن يتم دفع 4 ملايين أخرى كمتغيرات، تتعلق بأداء اللاعب وما يحققه مع بلوجرانا.

ويجيد فرنانديز (21 سنة) في مركز الارتكاز الدفاعي، حيث يملك قدرات هائلة في قطع الكرات وإفساد الهجمات، بالإضافة لتميزه في التحول الهجومي وبناء الهجمة.

ويتوقع أن يكون التعاقد معه جاء من أجل خلافة سيرجيو بوسكيتس، أحد قادة برشلونة، الذي يسيطر على هذا المركز منذ سنوات طويلة.