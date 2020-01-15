شكرا لقرائتكم خبر عن برومو جديد لقناة الزمالك قبل انطلاق البث المباشر 22 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع "تويتر"، ببرومو جديد لقناة النادي مع اقتراب انطلاق البث المباشر لها يوم الأربعاء 22 يناير الجاري، ويظهر به عدد كبير من النجوم، هم محمد أبو جبل وشيكابالا وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد ومحمد أوناجم وأحمد سيد زيزو.

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مع اقتراب انطلاق البث المباشر لقناة الزمالك؛ إلَيكم البرومو الجديد؛ انتظرونا.. 👑📺🎙 pic.twitter.com/FCumbfOlwN Advertisements — Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 15, 2020

مع اقتراب انطلاق البث المباشر لقناة الزمالك؛ إلَيكم البرومو الجديد؛ انتظرونا— Zamalek SC (@ZSCOfficial)

ويأتى البرومو الجديد ترضية من رئيس النادي لهؤلاء اللاعبين الذين طلبوا من رئيس الزمالك تصوير برومو للقناة باعتبارهم نجوم الفريق مثلهم مثل زملائهم الذين صوروا البرومو السابق، وهو ما وافق عليه رئيس الزمالك وبالفعل توجه اللاعبون عقب المران إلى استوديو القناة لتصوير الإعلان الجديد.

ويحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفًا في الخامسة مساء اليوم على فريق الجونة في مباراة الجولة الـ13 للدوري والتي يستضيفها استاد الجونة، في إطار سعي الزمالك القوى للعودة مرة أخرى إلى الطريق الصحيح والزحف نحو مقدمة الدوري بعد وصوله للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلفًا لكل من الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة، والمقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، في المقابل فان فريق الجونة يحتل المركز الـ 12 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

مباراة اليوم لا تقبل خسارة أي نقاط بالنسبة للزمالك الذي بدأ يستعيد عافيته محليًا عقب الفوز علي كل من أسوان بنتيجة 2/0 وطنطا بنتيجة 3/2 علي التوالي في الدوري ، ومن بعدها حقق فوزًا مهمًا أفريقيًا علي حساب زيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة 2/0 في دوري أبطال أفريقيا، ليبدأ فريق الزمالك مرحلة جديدة في مشواره الموسم الحالي، وهي مرحلة استعادة الانتصارات والمنافسة علي البطولات.