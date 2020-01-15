شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج وطارق مؤمن ونوران جوهر يتأهلون لنصف نهائي جى بى مورجان للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تأهل الثلاثي المصري، علي فرج المصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش ولاعب وادي دجلة، طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث وبطل العالم، نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالميا لسيدات الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة جي بي مورجان، المقامة حاليا في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 9 إلى 17 يناير الجاري.

وفاز علي فرج على منافسه النيوزيلاندي بول كول المصنف الخامس عالميا في مباراة الدور ربع النهائي بنتيجة 3/2، في مباراة استغرقت 62 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-8, 6-11, 5-11, 11-6.

كما تغلب طارق مؤمن على مواطنه مصطفى عسل لاعب الأهلي وبطل العالم للناشئين بنتيجة 3/0، في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-2, 11-5.

وفي منافسات السيدات فازت نوران جوهر على منافستها الانجليزية أليسون ويترز بنتيجة 3/0، في مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 11-7.

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فيما ودعت رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا البطولة من الدور ربع النهائي عقب خسارتها من المصنفة الخامسة الفرنسية كاميل سيرم بنتيجة 3/2، في مباراة استغرقت 59 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-15, 11-4, 7-11, 11-5, 11-6.

ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى.

وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.