شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطلب شرائط مباريات سموحة من جهاز الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للنادى الإسماعيلى من الجهاز الإداري لفريقه شرائط مباريات فريق سموحة من أجل التعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق السكندرى قبل مواجهته السبت المقبل، وأعلن مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان تولى المدرب الفرنسى المهمة خلفًا للصربى ميوداج يسيتش والتى تخللها تولى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة تدريب الفريق بشكل مؤقت.

وأغلق الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز صفحة مباراة طلائع الجيش التى أقيمت مساء الأحد على استاد الإسماعيلية بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى من أجل الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها السبت المقبل بالجولة الرابعة عشرة للمسابقة على استاد المكس بالإسكندرية.

وتعرض محمد مجدى حارس مرمى الإسماعيلى، لجذع فى مفصل الفخذ وذلك على خلفية مشاركته بمواجهة طلائع الجيش لحساب الأسبوع الــ13 من عمر الدورى المحلى بحسب تأكيدات الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للإسماعيلى، واستعاد الدراويش مسيرة الانتصارات على حساب الفريق العسكرى فى المهمة الأولى للفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى الجديد.

وواصل طبيب الفريق: "الحارس بدأ فى الحصول على حقن البلازما من أجل سرعة تجهيزه بينما أصيب محمد الشامى جناح ومهاجم الفريق بجذع فى كاحل القدم".

وأتم عبد العزيز: "هناك مساعٍ مكثفة لتجهيز الثنائى للقاء سموحة المقرر له السبت المقبل فى إطار الجولة الــ14 للمسابقة المحلية".

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وفاز الإسماعيلى على الترسانة بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين أمس الثلاثاء، فى إطار استعدادات الفريق لاستكمال مشواره المحلى.

الودية جاءت بناءً على طلب من المدرب الفرنسى ديديه جوميز من أجل استكشاف والتعرف على قدرات جميع لاعبيه سعيًا لاستغلالهم على أفضل شكل بما يفيد الفريق ويعيد النتائج المميزة مجددًا.

هدفا الإسماعيلى كانا فى الشوط الثانى حيث سجلهما كل من عمر الوحش من ضربة ثابتة ومحمد مجدى قلب الدفاع من ركلة جزاء بينما سجل الترسانة هدفه عن طريق أيمن الهاجرى والذى كان هدف التقدم فى الشوط الأول.