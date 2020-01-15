شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحل ضيفًا على الجونة اليوم في رحلة "الزحف نحو القمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفًا في الخامسة مساء اليوم على فريق الجونة في مباراة الجولة الـ13 للدوري والتي يستضيفها استاد الجونة، في إطار سعي الزمالك القوى للعودة مرة أخرى إلى الطريق الصحيح والزحف نحو مقدمة الدوري بعد وصوله للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلفًا لكل من الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة، والمقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، في المقابل فان فريق الجونة يحتل المركز الـ 12 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

مباراة اليوم لا تقبل خسارة أي نقاط بالنسبة للزمالك الذي بدأ يستعيد عافيته محليًا عقب الفوز علي كل من أسوان بنتيجة 2/0 وطنطا بنتيجة 3/2 علي التوالي في الدوري ، ومن بعدها حقق فوزًا مهمًا أفريقيًا علي حساب زيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة 2/0 في دوري أبطال أفريقيا، ليبدأ فريق الزمالك مرحلة جديدة في مشواره الموسم الحالي، وهي مرحلة استعادة الانتصارات والمنافسة علي البطولات.

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، استقر علي الدفع بنفس تشكيل مباراة زيسكو الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا، في ظل ارتفاع مستوي الفريق، وتألق بعض النجوم مثل المغربيين محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، وكذلك التفاهم الذي ظهر علي خط الدفاع والذي يمثله الثنائي محمود علاء ومحمود حمدي الونش، إلا أن مركز الظهير الأيمن في الزمالك يظل هو الصداع المزمن لكارتيرون في الوقت الراهن، حيث دخل الثنائي حازم امام والناشئ احمد عيد في منافسة للدخول في التشكيل الأساسي ، بعد عودة حازم امام من الإصابة ومشاركته في مباراة زيسكو وكذلك المستوي الجيد الذي قدمه احمد عيد خلال مشاركته مع الفريق الأول منذ تصعيده مؤخرًا من قطاع الناشئين لحل ازمة الجبهة اليمني عقب رحيل حمدي النقاز وفسخ تعاقده مع النادي، إلا إن الجهاز الفنى يرغب فى إراحة حازم إمام فى المواجهات المحلية بأكبر قدر حتى يكون جاهزًا بشكل دائم للتواجد فى مباريات الفريق بالبطولة الأفريقية وهو ما سيتم حسمه في المحاضرة الفنية اليوم.

Advertisements

التشكيل المتوقع للزمالك امام الجونة

ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلاً من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى، أمامه الرباعي حازم أمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، والثلاثي الهجومي أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما ومهاجم صريح مصطفي محمد.

في المقابل فان فريق الجونة يبحث عن الفوز اليوم للتقدم مركز والوصول إلى المركز الـ 11 في الدوري حيث يتنافس الجونة مع المصري صاحب المركز الـ 11 برصيد 15 نقطة، وفي حالة فوز الجونة اليوم يتساوى مع المصري في رصيد النقاط، ولكنه يتقدم مركز بدلا منه بفارق الأهداف.

التشكيل المتوقع للجونة امام الزمالك

ويعاني فريق الجونة من غياب أحمد حمدي لاعب الوسط والذي تعرض لإصابة في التدريبات قبل المباراة، ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي بيدرو المدير الفني للجونة بتشكيل يضم كلاً من: الغرباوي، خالد صبحي، محمد نجيب، باسم علي، جوناثان نجويم، أكرم توفيق، محمد ليلة، أحمد عموري، عمرو بركات، أحمد ياسر ريان، اسلام رشدي.