شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض معركة التقدم نحو مقدمة الدوري بمواجهة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفا في الخامسة عصر اليوم علي فريق الجونة في مباراة الجولة الـ 13 للدوري والتي يستضيفها استاد الجونة ، في اطار سعي الزمالك القوي للعودة مرة أخرى الي الطريق الصحيح والزحف نحو مقدمة الدوري بعد وصوله للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلفا لكل من الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة ، والمقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، في المقابل فان فريق الجونة يحتل المركز الـ 12 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

مباراة اليوم لا تقبل خسارة أي نقاط بالنسبة للزمالك الذي بدأ يستعيد عافيته محليا عقب الفوز علي كل من أسوان بنتيجة 2/0 وطنطا بنتيجة 3/2 علي التوالي في الدوري ، ومن بعدها حقق فوزا هاما افريقيا علي حساب زيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة 2/0 في دوري ابطال أفريقيا، ليبدأ فريق الزمالك مرحلة جديدة في مشواره الموسم الحالي ، وهي مرحلة استعادة الانتصارات والمنافسة علي البطولات.

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، استقر علي الدفع بنفس تشكيل مباراة زيسكو الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا، في ظل ارتفاع مستوي الفريق، وتألق بعض النجوم مثل المغربيان محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، وكذلك التفاهم الذي ظهر علي خط الدفاع والذي يمثله الثنائي محمود علاء ومحمود حمدي الونش، الا أن مركز الظهير الأيمن في الزمالك يظل هو الصداع المزمن لكارتيرون في الوقت الراهن، حيث دخل الثنائي حازم امام والناشئ احمد عيد في منافسة للدخول في التشكيل الأساسي ، بعد عودة حازم امام من الإصابة ومشاركته في مباراة زيسكو وكذلك المستوي الجيد الذي قدمه احمد عيد خلال مشاركته مع الفريق الأول منذ تصعيده مؤخرا من قطاع الناشئين لحل ازمة الجبهة اليمني عقب رحيل حمدي النقاز وفسخ تعاقده مع النادي، إلا إن الجهاز الفنى يرغب فى إراحة حازم إمام فى المواجهات المحلية بأكبر قدر حتى يكون جاهزًا بشكل دائم للتواجد فى مباريات الفريق بالبطولة الأفريقية وهو ما سيتم حسمه في المحاضرة الفنية اليوم.

التشكيل المتوقع للزمالك امام الجونة

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ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كل من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، والثلاثي الهجومي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما ومهاجم صريح مصطفي محمد.

في المقابل فان فريق الجونة يبحث عن الفوز اليوم للتقدم مركز والوصول الي المركز الـ 11 في الدوري حيث يتنافس الجونة مع المصري صاحب المركز الـ 11 برصيد 15 نقطة، وفي حالة فوز الجونة اليوم يتساوي مع المصري في رصيد النقاط، ولكنه يتقدم مركز بدلا منه بفارق الأهداف.

التشكيل المتوقع للجونة امام الزمالك

ويعاني فريق الجونة من غياب احمد حمدي لاعب الوسط والذي تعرض لاصابة في التدريبات قبل المباراة، ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي بيدرو المدير الفني للجونة بتشكيل يضم كل من : الغرباوي، خالد صبحي، محمد نجيب، باسم علي، جوناثان نجويم، أكرم توفيق، محمد ليلة، أحمد عموري، عمرو بركات، أحمد ياسر ريان، اسلام رشدي.