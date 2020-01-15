شكرا لقرائتكم إبراهيم عثمان يجتمع بنجوم الإسماعيلي القدامى لبحث أزمات الفريق الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص نجوم النادى الإسماعيلى على عقد جلسة في ساعات متأخرة من مساء أمس، مع المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى والأعضاء للتأكيد على دعمهم للنادى ومجلس الإدارة فى ظل حجم الجهود المبذولة سعيًا لعودته لوضعه الطبيعى بين الأندية المنافسة على البطولات والألقاب.

شهدت الجلسة حضور كل من مصطفى درويش وأنوس وإسماعيل حفنى وعادل أبوجريشة وسمير مرعى ومحمود حسن فضلا عن أحمد العجوز وأبوطالب العيسوى وخالد القماش وأحمد قناوى وبشير عبد الصمد وعاطف عبد العزيز وحمام إبراهيم وأحمد فكرى الصغير بجانب كل من المستشار محمد الكلية أمين الصندوق والمهندس سيد عبد النعيم رسلان والدكتور إبراهيم فارس والمهندس تامر موسى ومحمد إبراهيم عبد الرحيم أعضاء المجلس إضافة لمحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.

وأبدى "عثمان"، سعادته بهذا الاجتماع مبينًا أنه من الواجب تقدير كل شخص خدم الكيان؛ لأنه جزء من التاريخ الكبير للنادي الإسماعيلى، مؤكدًا على أن هؤلاء النجوم قدموا كل شيء حبًّا وولاء وتضحية للنادي، متمنيا تواصل هذه اللقاءات التي يعتبرها رسالة محبة لكل من ضحى من أجل الكيان.

وعبر النجوم القدامى عن سعادتهم بتواصل أعضاء مجلس الإدارة بشكل دائم معهم والسعى دائما على الأخد برأيهم فى العديد من الأمور.

وطالب عثمان الحضور بضرورة تقديم مزيد الدعم والمساندة للفريق الذى يحتاج لمؤازرة أبنائه المخلصين والتكاتف تحت راية الدراويش من أجل عبور الخطوة الأهم بالبطولة العربية والمتمثلة فى لقاء الإياب أمام الاتحاد عقب الانتصار على الأخير بعقره داره بجولة الذهاب بهدف رد.

ومن جانبهم أكد نجوم النادى القدامى، أن الفريق قادر على تعويض النقاط المفقودة بمسابقة الدورى والصعود للمربع بشكل تدريجى فى ظل ضيق فارق النقاط بين الأندية ،مشيدين بقرار تولى الفرنسى ديديه جوميز الإدارة الفنية ويعاونه جهاز فنى من أبناء النادى المميزين.

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وأشار عدد من النجوم إلى أن اهتزاز النتائج يعود فى المقام الأول لصغر سن عدد كبير من لاعبى الفريق ، مؤكدين إلى أنه على المدى القريب سيكون هؤلاء اللاعبين قادرين على وضع الفريق فى مكانة أفضل بعد اكتسابهم الخبرات الفنية.

وأثنى الحضور على لاعبى الفريقين الحاليين مشددين على أن الفريق يضم لاعبين مميزين واعدين موضحين بأن الفريق يحتاج لبعض التدعيمات قبل أن يؤكد المهندس إبراهيم عثمان على أن هذا الملف يتولاه المدير الفنى وجهازه المعاون والذى طالب بدعم أكثر مركز والتى نعمل على تلبية تلك الطلبات من أجل توفير كافة الأجواء التى تكفل عودة الفريق لمساره الصحيح ، مؤكدا على أن اكتمال العناصر الرياضية الثلاثة الفاعلة والمتمثلة بالجهاز الفني ونظيره الإداري واللاعبين، فإن النتائج حتما ستأتي مرضية محققة لكافة الأهداف المرجوة، والخطط الموضوعة.

وأثمر الاجتماع عن قرار النجوم القدامى بحضورهم بشكل مستمر لتدريبات ومباريات الفريق الأول والعمل على تقديمهم كافة أنواع التعاون للنادى الاسماعيلى.

واسترجع النجوم القدامى ذكريات تتويج النادى ببطولات كأس مصر عامى 97 و2000 بجانب لقب الدورى موسم 2001-2002 وذلك اثناء تواجد المهندس إبراهيم عثمان فى المجلس وتوليه مهمة الاشراف على الفريق ، فضلا عن ذكريات فوز النادى بلقب الدورى العام نسخة 67 وبطولة أفريقيا عام 70 تحت قيادة المعلم عثمان أحمد عثمان.

وأكد رئيس النادى الإسماعيلى، فى ختام الاجتماع على سعيه نحو اعادة الحضور الجماهيرى للمدرجات فى المباريات والتدريبات والتى تعد السبب الرئيسى فى تحفيز اللاعبين والداعم الأساسى للفريق وتمثل درعه الأساسى والقوة الضاربة التى يفتقدها منذ فترة.