شكرا لقرائتكم جوميز يطالب ادارة الاسماعيلي بشرائط سموحة قبل مواجهة السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للنادى الاسماعيلى من الجهاز الادارى لفريقه شرائط مباريات فريق سموحة من أجل التعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق السكندرى قبل مواجهته السبت المقبل ، وأعلن مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان تولى المدرب الفرنسى المهمة خلفا للصربى ميوداج يسيتش والتى تخللها تولى أدهم السلحدار ومحمد محسن ابوجريشة تدريب الفريق بشكل مؤقت.

وأغلق الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز صفحة مباراة طلائع الجيش التى أقيمت مساء الأحد على استاد الإسماعيلية بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى من أجل الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها السبت المقبل بالجولة الرابعة عشرة للمسابقة على استاد المكس بالإسكندرية.

وتعرض محمد مجدى حارس مرمى الإسماعيلى، لجذع فى مفصل الفخذ وذلك على خلفية مشاركته بمواجهة طلائع الجيش لحساب الأسبوع الــ13 من عمر الدورى المحلى بحسب تأكيدات الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للإسماعيلى ، واستعاد الدراويش مسيرة الانتصارات على حساب الفريق العسكرى فى المهمة الأولى للفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى الجديد.

وواصل طبيب الفريق: "الحارس بدأ فى الحصول على حقن البلازما من أجل سرعة تجهيزه بينما أصيب محمد الشامى جناح ومهاجم الفريق بجذع فى كاحل القدم".

Advertisements

وأتم عبد العزيز: "هناك مساعٍ مكثفة لتجهيز الثنائى للقاء سموحة المقرر له السبت المقبل فى إطار الجولة الــ14 للمسابقة المحلية".

وفاز الإسماعيلى على الترسانة بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين أمس الثلاثاء، فى إطار استعدادات الفريق لاستكمال مشواره المحلى.

الودية جاءت بناءً على طلب من المدرب الفرنسى ديديه جوميز من أجل استكشاف والتعرف على قدرات جميع لاعبيه سعيًا لاستغلالهم على أفضل شكل بما يفيد الفريق ويعيد النتائج المميزة مجددًا.

هدفا الإسماعيلى كانا فى الشوط الثانى حيث سجلهما كل من عمر الوحش من ضربة ثابتة ومحمد مجدى قلب الدفاع من ركلة جزاء بينما سجل الترسانة هدفه عن طريق أيمن الهاجرى والذى كان هدف التقدم فى الشوط الأول.