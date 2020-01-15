شكرا لقرائتكم ايهاب جلال يطالب ادارة المصري البورسعيدي بحسم أزمة القيد .. تعرف على السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى من مجلس إدارة ناديه ضرورة إنهاء أزمة القيد فى أسرع وقت ممكن حتى يتثنى له التعاقد مع بعض الصفقات الجديد لتدعيم صفوف الفريق بالميركاتو الشتوى الحالى .
ويرفض مسئولو اتحاد الكرة قيد أى لاعب جديد بالمصرى نظرا للمستحقات المالية لشيخ موكورو لاعب الفريق السابق وهو ما وصفها إيهاب جلال بالمعقدة .
من ناحية أخرى نفى مجلس إدارة المصري صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقدم ايهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري باستقالته لمجلس إدارة النادي عقب نهاية مباراة اليوم أمام بيراميدز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.
ويهيب مجلس إدارة المصري بجماهيره العظيمة عدم الالتفات إلى تلك الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية في هذه الفترة الحرجة التي تستلزم تكاتف جميع المنتمين للنادي المصري خلف ناديهم كما هو العهد بهم دائمًا.
مجلس إدارة المصري إذ يتفهم حالة الغضب التي تنتاب جماهيره العظيمة نتيجة الهزيمة في مباراة اليوم، فإنه في الوقت نفسه يؤكد على دعمه الكامل للجهاز الفني للمصري بقيادة الكابتن ايهاب جلال وكذلك للاعبي الفريق الذين يحتاجون المؤازرة والدعم الجماهيري في الفترات التي قد يجانبهم فيها التوفيق أكثر من الفترات التي يحققون فيها الانتصارات، وذلك بهدف توفير الأجواء الهادئة اللازمة لتدارك أي سلبيات وعودة الفريق إلى الانتصارات.
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