شكرا لقرائتكم خبر عن أجانب الأهلي في الميزان.. أجاي الأكثر مشاركة وأزارو فعال على المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى النادي الأهلي لضم مهاجم جديد إلى صفوف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي في يناير الجاري، وتشير الأنباء المتداولة إلى أن الوافد الجديد المنتظر في الأهلي سيكون أجنبيًا، وهو ما يعني أن الفريق الأحمر سيكون مضطرًا للاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب في الأهلي وهم، وليد أزارو، جيرالد ودا كوستا، جونيور أجاي وأليو ديانج.

أولوية البقاء لأي لاعب من الرباعي الأجنبي ستكون بالضرورة لمن يستطيع أن يخدم خطط السويسري رينيه فايلر مدرب القلعة الحمراء، والأكثر إيجابية في تشكيل الفريق الأحمر، لكن أي من الرباعي يستحق البقاء أكثر من الآخر؟.

وليد أزارو

في الموسم الجاري لم يشارك وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي سوى في 11 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدف، وهي أرقام ليست جيدة مقارنة بالموسم الأول للمغربي مع القلعة الحمراء، عندما تصدر قائمة هدافي الدوري العام بـ 18 هدفاً محطماً الأرقام القياسية، ويبدو أن أزارو لم يقدم أوراق اعتماده للسويسري بشكل كامل حيث يميل فايلر إلى الاعتماد على مروان محسن أكثر من أزارو في المباريات الأخيرة.

وبشكل عام ومنذ انضمامه إلى الأهلي في صيف 2017، شارك المغربي في 89 مباراة مع الأهلي سجل 41 هدفاً وصنع 16 آخرين.

جونيور أجاي

انضم النيجيري إلى النادي الأهلي في أغسطس عام 2016، وكان أحد أهم العناصر التي يعتمد عليها الفريق الأحمر في مركز الجناح الأيسر نظرًا للمهارة التي يتمتع بها جونيور آجاي، وفي الموسم الجاري شارك النيجيري في 14 مباراة مع الأهلي خلال جميع البطولات، سجل 4 أهداف وصنع هدفين فقط.

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وبشكل عام شارك أجاي مع الأهلي في 111 مباراة، سجل 32 هدفاً وصنع 22 آخرين.

جيرالدو

انضم جيرالدو إلى الأهلي في يناير الماضي، وخلال الموسم الجاري، شارك جيرالدو في 6 مباريات لم يسجل أو يصنع، وبشكل عام شارك جيرالدو مع الأهلي في 23 مباراة سجل 3 أهداف وصنع 6 آخرين.

أليو ديانج

انضم أليو ديانج إلى القلعة الحمراء في موسم الانتقالات الصيفية الماضية، لتدعيم خط وسط الفريق الأحمر، وحتى الآن شارك ديانج مع الأهلي في 11 مباراة سجل هدف وصنع آخر في مجموع دقائق لعب 737 دقيقة.