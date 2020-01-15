شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطالب إدارة المصرى بإنهاء أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى من مجلس إدارة ناديه ضرورة إنهاء أزمة القيد في أسرع وقت ممكن حتى يتسنى له التعاقد مع بعض الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق بالميركاتو الشتوى الحالى.

ويرفض مسئولو اتحاد الكرة قيد أى لاعب جديد بالمصرى نظرًا للمستحقات المالية لشيخ موكورو لاعب الفريق السابق وهو ما وصفها إيهاب جلال بـ"المعقدة".

من ناحية أخرى نفى مجلس إدارة المصري صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقدم إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري باستقالته لمجلس إدارة النادي عقب نهاية مباراة اليوم أمام بيراميدز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويهيب مجلس إدارة المصري بجماهيره العظيمة عدم الالتفات إلى تلك الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية في هذه الفترة الحرجة التي تستلزم تكاتف جميع المنتمين للنادي المصري خلف ناديهم كما هو العهد بهم دائمًا.

مجلس إدارة المصري إذ يتفهم حالة الغضب التي تنتاب جماهيره العظيمة نتيجة الهزيمة في مباراة اليوم، فإنه في الوقت نفسه يؤكد دعمه الكامل للجهاز الفني للمصري بقيادة الكابتن إيهاب جلال وكذلك للاعبي الفريق الذين يحتاجون المؤازرة والدعم الجماهيري في الفترات التي قد يجانبهم فيها التوفيق أكثر من الفترات التي يحققون فيها الانتصارات، وذلك بهدف توفير الأجواء الهادئة اللازمة لتدارك أي سلبيات وعودة الفريق إلى الانتصارات.

وأعلن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق الذى يبدأ عصر اليوم بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة، استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة عشر من الدورى، والتى تجمعه بنظيره أسوان المقرر إقامتها فى الخامسة مساء بعد غدٍ الخميس على استاد الجيش بالسويس.

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وتضم القائمة 20 لاعبًا وهم :

حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاتة.

خط الدفاع : أحمد شوشة ، محمود حمد ، إسلام أبو سليمة ، كريم العراقي ، عمر كمال ، سعيدو سيمبوريه ، بهاء مجدي.

خط الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، أحمد عادل ميسي ، إسلام عطية ، حسن علي ، مفتاح طقطق ، أيمن ندا.

خط الهجوم : أحمد ياسر ، أوستين أموتو ، شيخ موكورو والذي يتم تجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة، حال رفع الإيقاف عنه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".