شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جميع أهداف كاسونجو مع الزمالك قبل قيده رسميًا في قائمة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك على قيد الكونغولى كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق فى القائمة خلال يناير الجاري، بعد إنهاء اللاعب إعارته مع الوداد المغربى قبل نهايتها رسميًا بنهاية الموسم الجاري، وذلك لحاجة الزمالك لمجهوداته لتدعيم خط الهجوم فى ظل عدم اقتناع كارتيرون بمستوى عمر السعيد وإصابة المغربى خالد بو طيب، وعدم وجود مهاجم صريح فى قائمة الفريق سوى مصطفى محمد.

كاسونجو مع الزمالك قبل إعارته للوداد المغربى نجح فى إحراز 19 هدفًا فى 49 مباراة خاضها مع الفريق فى كل المسابقات، ليكون أحد أبرز هدافى الزمالك خلال المواسم السابقة، وهو الأمر الذى دفع كارتيرون للتمسك بقيده.

Advertisements

استقرت إدارة الكرة بالزمالك، على استبدال الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق الذى أنهى إعارته للوداد المغربى بسبب مستحقاته المالية، بالتونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للفريق الأبيض، الذى انقطع عن التدريبات وتقدم بشكوى ضد النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، ورد مسئولو النادى الأبيض حول تلك الشكوى لحفظ كافة الحقوق، لذا تقرر بصورة نهائية قيد المهاجم الكونغولى فى قائمتى الفريق المحلية والإفريقية، حيث سيتم قيده فى القائمة المحلية بطريقة الاستبدال وقيده فى القائمة الإفريقية فى المقعد المتبقى.

وجاء قرار قيد كاسونجو بقائمة الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال يناير الجارى، تنفيذًا لرغبة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، وذلك بعد المباحثات التى تمت فى الفترة الماضية عقب انتظام اللاعب فى تدريبات الفريق وتجهيزه بأفضل صورة حتى يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق فى المباريات الرسمية فور قيده، على أن يُتمم مسئولى الأبيض إجراءات قيده بصورة رسمية حتى يحق له المشاركة مع الفريق فى المواجهات المقبلة، ويُكمل قائمة الأجانب فى الفريق بدلاً من التونسى حمدى النقاز.