النشرة الرياضية| صفقة الأهلي المنتظرة.. وأحداث ساخنة بالسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شهد يوم الثلاثاء عددا من الأحداث الهامة، والتي جاء أبرزها الكشف عن كواليس صفقة الأهلي المنتظرة، بجانب الأحداث الساخنة التي تشهدها السودان حاليا قبل أسابيع من مباراة الأحمر والهلال.
وجاءت أبرز أخبار أمس (الثلاثاء) كالتالي:
عودة شيكابالا وعبد الله جمعة لقائمة الزمالك تحضيرًا للجونة
البدري يطلب السفر إلى لندن والاجتماع بالمحترفين
أحداث ساخنة بالسودان وغلق المجال الجوي قبل مباراة الهلال والأهلي
فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة طنطا
الأهلي يتلقى صدمة بشأن المهاجم الجديد
مصدر لمصراوي: لاعب سنغالي مرشح للانضمام إلى الأهلي
مدرب رابيدا فيينا النمساوي يعلق على مفاوضات الأهلي لضم أليو بادجي
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