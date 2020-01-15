رياضة | إريكسن على بعد خطوة من الإنتقال إلى إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إريكسن على بعد خطوة من الإنتقال إلى إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي على بعد خطوة واحدة من الإنتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، على أن الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن قد ينضم للنيراتزوري خلال أيام قليلة، خاصة بعدما تقدم الإنتر بعرض جديد لمحاولة ضم اللاعب في أسرع وقت ممكن.

واستطردت الصحيفة، أن إنتر ميلان أبدى استعداده لتقديم عرض بقيمة 10 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت من أجل ضم إريكسن، موضحة أن العرض لم يتوافق مع رغبة توتنهام الذي يطلب 20 مليون يورو.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه من الممكن أن يقرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، إدراج ماتياس فيتشينو، لاعب وسط الفريق، ليكون جزءا من الصفقة.

وأوضحت الصحيفة، أن موافقة إريكسن موجودة بالفعل، بعدما فضل صانع ألعاب السبيرز الانضمام إلى إنتر على باريس سان جيرمان، موضحة أن الأسبوع المقبل قد يشهد إتمام الصفقة.

ومن الجدير بالذكر أن صانع الألعاب يحظى بإهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية والتي جاء على رأسها ريال مدريد وباريس سان جيرمان، حيث حاول الميرنجي بشتى الطرق ضم اللاعب في الإنتقالات الصيفية الماضية