رياضة | عمر السومة على بعد خطوات من صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر السومة على بعد خطوات من صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح السوري عمر السومة، من تسجيل ثنائية في فوز فريقه أمام أبها، بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

السومة يقترب من صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين

عمر السومة بعد تسجيله هدفين، الإثنين، وصل للهدف رقم 9 له هذا الموسم، بعد مرور 14 جولة، ليقترب كثيراً من صدرارة الهدافين.

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إذ أن الفرنسي بافتيمبي جوميز لاعـب الهلال، يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 هدف، بينما يأتي المغربي عبدالرزاق حمدالله في المركز الثاني برصيد 10 أهداف.

المهاجم السوري لم يكن بغريب عن اعتلاء قائمة الهدافين، إذ أنه توج هدافاً للدوري السعودي للمحترفين، في ثلاثة مواسم متتالية، حيث أنه في الموسم الأول له مع الأهلي، 2014-2015، اعتلى صدارة الهدافين برصيد 22 هدف، بينما في موسم 2015-2016، توج هدافاً برصيد 27 هدف، وفي موسم 2016-2017 برصيد 24 هدف.

وفي مجمل مشاركات السوري عمر السومة مع الأهلي، فقد خاض 166 مباراة منذ انضمامه في موسم 2014-2015، وسجل 53 هدف، وصنع 22 هدف.

جدير بالذكر أن السومة هو ثالث أكثر لاعب تحقيقاً للقب هداف الدوري السعودي، وإذا تمكن من حصد الرابع، سيكون قريباً من الرقم المسجل بإسم ناصر الشمراني، الذي حقق اللقب 5 مرات.