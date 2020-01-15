رياضة | عاجل.. الجبلاية تعلن موعد تفعيل تقنية الفار في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الجبلاية تعلن موعد تفعيل تقنية الفار في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نجم النادي الأهلي السابق محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه بصدد السفر إلى أوروبا من أجل التفاوض مع شركة الملابس الراعية للاتحاد بخصوص تجديد العقد.

وأكد محمد فضل، في تصريحات تليفزيونية، إن اتحاد الكرة طلب من الشركة الراعية للملابس تصميم قميص جديد لمنتخب مصر، مؤكدا أنه سيتم التفاوض أيضا على توفير كرة موحدة للدوري.

ونوه نجم المنتخب الوطني السابق، أن اتحاد الكرة تعاقد مع 4 عربات بث بعد شراء أجهزة تقنية الفيديو، لافتا إلى أن عملية تدريب الحكام على تطبيق "الفار" تسير بشكل رائع، وستنتهي خلال 28 يوما ليتم تطبيقها في الدور الثاني.

وإختتم فضل تصريحاته أن اتحاد الكرة أبرم تعاقدا مميزا مع مجلس أبو ظبي الرياضي، لإقامة مباراة السوبر المصري في الإمارات، وسيعود بالنفع المالي على الكرة المصرية مع زيادة قيمة جوائز السوبر.