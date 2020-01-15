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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قائد ليفربول يحصد جائزة أفضل لاعب إنجليزي
الأربعاء 15 يناير 2020
الخليج 365
حصل نجم نادي ليفربول، جوردان هندرسون، الثلاثاء، على جائزة أفضل لاعب إنجليزي في عام 2019، متفوقا على جناح مانشستر سيتي، رحيم سترلينج، ومهاجم توتنهام، هاري كين.
وأشار موقع ليفربول إلى أن هندرسون في 2019 مثل منتخب إنجلترا في 7 مباريات، كما أنه وصل إلى 50 مباراة دولية خلال فوز الأسود الثلاثة على الجبل الأسود في شهر مارس الماضي.
وأوضح أن هندرسون (29 عاما) ساعد إنجلترا على التأهل لكأس الأمم الأوروبية 2020، بالإضافة إلى الحصول على المركز الثالث في دوري الأمم.
وعلى مستوى الأندية، رفع هندرسون 3 ألقاب مع ليفربول خلال عام 2019 حيث توج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.
وفي الوقت نفسه، تصدرت النجمة برونز التي تلعب في مركز خط الدفاع، استطلاعات الرأي بالنسبة للسيدات وخطفت اللقب من إلين وايت صاحبة المركز الثاني، بينما احتلت بيث ميد المرتبة الثالثة في الترتيب.
وتعد هي المرة الثانية التي تفوز فيها نجمة ليون، برونز، بجائزة الأفضل في إنجلترا، حيث حصلت عليها عام 2015.
وصلت برونزي ( 28 عاما) إلى 81 مباراة دولية وكانت من أبرز الشخصيات عندما رفعت مع فريقها الفرنسي كأس "هي تؤمن" للمرة الأولى ووصلت إلى نصف نهائي كأس العالم.
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