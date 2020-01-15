شكرا لقرائتكم ثلاثي اتحاد الكرة يتوجه لألمانيا لمناقشة التصميم الجديد لقميص المنتخب الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه الثلاثى محمد فضل وأحمد عبد الله عضوي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، ومحمد زاهر مدير التسويق، إلى ألمانيا يوم 21 يناير الجارى، للتفاوض مع الشركة الألمانية الراعية لقميص المنتخبات لمناقشة التصميم الجديد لقميص المنتخب الوطني.

ومن المنتظر أن يتفاوض الثلاثي مع مسئولي الشركة على مدة العقد الجديد حيث ينتهي العقد الخالي في 2022 وتكلفته وكذلك تصميم زي المنتخبات في الفترة المقبلة والكمية المطلوبة لتغطية احتياجات المنتخبات الوطنية، حيث لم يتم توقيع العقود حتى الأن.

وقال مسئولو اللجنة الخماسية، إن المجلس السابق برئاسة هانى أبو ريدة وقع مذكرة تفاهم فقط مع الشركة الألمانية، إلا أنه لم يتم توقيع العقود لمدة 4 سنوات وتحديدا حتى 2022، لذا ستقوم باللجنة الحالية بالتوقيع بعد سفر الوفد الثلاثى والتوصل لاتفاق على كافة التفاصيل وكذلك شكل قميص المنتخب الجديد.

واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها الأخير، برئاسة عمرو الجناينى، الاتفاق الذى توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك، وذلك تنفيذا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة.

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وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الجارى على رأس وفد من الاتحاد المصرى لكرة القدم، ضم حسام الزناتى منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالى ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد، وقام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هى استادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبى، وتم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد فى اجتماع محمد فضل مع عارف العوانى أمين عام مجلس أبو ظبى الرياضى، وشهد الاتفاق على تفاصيل الاتفاق الذى تضمن إقامة المباراة فى التاسعة مساء الخميس 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلا من 19 فبراير.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة.