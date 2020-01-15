شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت خاصة في الإسماعيلي لإسقاط الاتحاد السكندري في البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى مكافآت ضخمة للفريق حال تخطى عقبة الاتحاد السكندى والصعود للدور قبل النهائي على حساب زعيم الثغر في لقاء الإياب المقرر له 24 يناير الجاري بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، لاسيما بعد انتهاء مباراة الذهاب فى الإسكندرية لصالح الدراويش بهدف دون رد سجله محمد الشامى، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى، الفائز من مجموع مواجهتي (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات ربع النهائي لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلي قد تخطى الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحريني بمجموع 3-0 في اللقاءين.

ويحلم عشاق الدراويش بمواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة العربية والصعود لمنصات التتويج للمرة الأولى فى تاريخ الإسماعيلى، ويتسلح الفريق الأصفر بمدربه الجديد جوميز ونجومه الواعدين باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدى وهمام طارق ومحمد الشامى.

ويحصل بطل المسابقة على مكافأة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى، فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16.

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وكان النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.

وطالب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفني الجديد للإسماعيلى من إدارة النادي الإطلاع على لائحة الفريق المالية خاصة فيما يتعلق بالمكافآت وكذلك العقوبات حيث يرغب المدرب الفرنسي في تحقيق مبدأ "الثواب والعقاب" في الفريق خلال الفترة المقبلة وأكد المدرب الجديد أنه لابد أن تكون هناك جزاءات بشكل مُستمر للمُخطئ بجانب المكافآت لمن يجتهد.