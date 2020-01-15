شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: نصحت بتعيين «سيتين» مدربًا لبرشلونة قبل 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، ورئيس هيئة الترفيه بالسعودية، إنه طالب قبل 3 أشهر بتعيين كيكي سيتين مديرا فنيا لبرشلونة الإسباني.

يذكر أن نادي برشلونة أعلن، تعاقده مع سيتين، المدير الفني السابق لريال بيتيس، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، وبعقد يمتد حتى 2022، خلفا للإسباني إرنستو فالفيردي الذي رحل عن منصبه. وكتب «آل الشيخ» في تويتر: «قلت قبل 3 أشهر وما زلت أقولها، لصديقي ميسي لاعب برشلونة، كيكي سيتين، سريعا».