عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توتنهام يتأهل لدور الـ16 لكأس الإتحاد الإنجليزي بفوز صعب على ميدلزبره

الأربعاء 15 يناير 2020

الخليج 365

تأهل فريق توتنهام لثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (دور الـ16)، بعدما حقق فوزا على ضيفه ميدلزبره بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "وايت هارت لين" الجديد، في مباراة إعادة لدور الـ32 من البطولة.



وانتهت المباراة الأولى بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1، وليلجأ كلا الفريقين لخوض مباراة إعادة لحسم المتأهل لدور الـ 16، حسب لائحة البطولة.

تقدم جيوفاني لوسيلسو في الدقيقة الثانية مبكرا لتوتنهام بعد تسديدة استغل فيها خطأ من دفاع الضيوف في التمرير، وأضاف مواطنه الأرجنتيني إيريك لاميلا في الدقيقة "15" الهدف الثاني لتوتنهام، بعد مهارة فردية رائعة.

وفي الشوط الثاني، قلص جورج سافيل في الدقيقة "83"، النتيجة لصالح ميدلزبره، بتسجيل الهدف الأول والوحيد لصالح فريقه في المباراة.

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وبهذا الفوز يصعد توتنهام للمرحلة القادمة من البطولة، لمواجهة ساوثامبتون على ملعب الأخير وفقاً للقرعة التي أجريت مطلع هذا الشهر.

وفي بقية مباريات الإعادة التى أقيمت مساء الثلاثاء جاءت نتائجها كالتالي ..

نيوكاسل يونايتد 4-1 روشديل

كوفتتري سيتي 3-0 بريستول روفرز

بلاكبول 0-2 ريدينج

شروسبري تاون 1-0 بريستول سيتي