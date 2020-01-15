قال الكابتن "خالد بيومي"،الناقد و المحلل الرياضى، أن الإصابات أثرت كثيرًا على مستوى النادى الأهلى، ولكن صعود الأهلى لدور الـ 16 من دورى أبطال أفريقيا أمر مؤكد.
وتابع "بيومي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اللعيب" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" : الأهلى صعب الموقف على نفسه، ولكن المجموعة سهلة لأن المستوى النجم الساحلى ضعيف جدًا، إضافة إلى ضعف مستوى الهلال وبلاتنيوم
وأضاف : أنا على يقين أن الأهلي سيتخطى مباراة النجم الساحلي بسهولة جدًا، ومباراة الهلال السوادني سهلة جدًا، فلاعبي الأحمر قادرون علي التأهل للدور المقبل
كانت هذه تفاصيل خبر خالد بيومي : الأهلي سيفوز على النجم الساحلي بسهولة شديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.