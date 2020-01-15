خالد بيومي : الأهلي سيفوز على النجم الساحلي بسهولة شديدة

قال الكابتن "خالد بيومي"،الناقد و المحلل الرياضى، أن الإصابات أثرت كثيرًا على مستوى النادى الأهلى، ولكن صعود الأهلى لدور الـ 16 من دورى أبطال أفريقيا أمر مؤكد.

وتابع "بيومي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اللعيب" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" : الأهلى صعب الموقف على نفسه، ولكن المجموعة سهلة لأن المستوى النجم الساحلى ضعيف جدًا، إضافة إلى ضعف مستوى الهلال وبلاتنيوم

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وأضاف : أنا على يقين أن الأهلي سيتخطى مباراة النجم الساحلي بسهولة جدًا، ومباراة الهلال السوادني سهلة جدًا، فلاعبي الأحمر قادرون علي التأهل للدور المقبل