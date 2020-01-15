أكد الكابتن "مجدي عبدالغني" عضو اتحاد الكرة السابق، أن "تركي آل الشيخ"، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لم يستفد من النادي الأهلي. وتابع "عبدالغني" خلال لقائه ببرنامج "الماتش" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : الصلح خير ولكنني استغربت تمامًا من الصلح حيث كان هجوم شديد من جانب الطرفين Advertisements وأضاف : من وجهة نظري أن الأهلي هو من تنازل بشكل أكبر لأن كان هناك بعض الاتهامات لم يتم الرد عليها، تركي آل الشيخ لم يستفد من الأهلي رغم كل ما قدمه

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كانت هذه تفاصيل خبر مجدي عبد الغني: الأهلي قدم تنازلات كثيرة للصلح مع تركي آل الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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