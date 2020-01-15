شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يختتم استعداداته لمواجهة غينيا فى ضربة البداية بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم منتخب مصر لكرة اليد الأول بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو استعداداته الفنية لمواجهة غينيا فى ضربة بداية أمم أفريقيا غدًا فى النسخة الـ24 التي تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر لكرة اليد مرانًا رئيسيًا فى إطار الاستعداد لمباراة غينيا ويشمل التعليمات الفنية للقاء، تحفيز اللاعبين لفرض السيطرة منذ بداية المنافسة على اللقب.

كما حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على دعم اللاعبين قبل السفر وعقد اجتماع تحفيزي معهم من أجل مواصلة سلسة إنجازات كرة اليد فى الفترة الأخيرة.

وتقع مصر في بطولة أمم أفريقيا الـ24 بتونس في المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس في المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.

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ويفتتح منتخب مصر لكرة اليد مبارياته في البطولة بمواجهة غينيا غدًا الخميس على أن يواجه منتخب كينيا في اليوم التالى، ويختتم المنتخب المصري مباريات الدور الأول يوم 19 يناير بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفني ٥ لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.