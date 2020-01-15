شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الناصر محمد يحفظ لاعبي أف سي مصر خطة إنبي بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق أف سي مصر على عرض مباريات لفريق إنبي في الدوري، على لاعبيه ليحفظ اللاعبون طريقة لعب إنبي ونقاط القوة والضعف قبل مباراة الفريقين المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ14 في الدوري على استاد بترو سبورت، حيث حصل الفريق على راحة من التدريبات أمس، وبدأ اليوم الاستعداد لمباراة إنبي، وعقد عبد الناصر محمد اجتماعًا مع لاعبيه عرض خلاله بعض مباريات فريق إنبي، وسيتم استمرار شرح المحاضرات بالفيديو حتى موعد المباراة.

وكان مسئولو نادي أف سي مصر، قد تسلموا البطاقة الدولية للاعب البرازيلي إيجور وتم إنهاء إجراءات قيده في قائمة الفريق أمس، وذلك لتدعيم خط الهجوم، وتم التعاقد مع إيجور في بداية الموسم وتم حجز مكان له في قائمة الفريق، ولكن تأخر وصول البطاقة الدولية أدى لعدم إنهاء إجراءات قيده في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان إيجور الذي يلعب في مركز المهاجم الصريح الذي يبلغ من العمر 25 عامًا، يخوض التدريبات مع فريق أف سي مصر منذ بداية الموسم ولكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية أو ودية مع الفريق بناءً علي رغبة عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق أف سي مصر، الذي فضل الاعتماد علي اللاعبين المقيدين في قائمة الفريق في المباريات الودية.

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ويستعد فريق أف سي مصر لمباراة إنبي المقرر لها السبت المقبل على استاد بترو سبورت ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري، ويحتل فريق أف سي مصر المركز الـ 15 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 5 مباريات وخسر 6 مباريات وأحرز لاعبوه 9 أهداف ودخل مرماهم 18 هدفًا.