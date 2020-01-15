مدرب رابيدا فيينا النمساوي يعلق على مفاوضات الأهلي لضم أليو بادجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد زوران بيسيتش المدير الرياضي لنادي رابيد فيينا النمساوي، احتمالية إتمام صفقة انتقال أليو بادجي مهاجم فريقه إلى الأهلي خلال الفترة الحالية.

وتحدث زوران بيسيتش عبر صحفية كورير النمساوية، ليؤكد على أن مستقبل بادجي مع فريقه غير محسوم حتى الآن، في ظل تلقيه أكثر من عرض رسمي.

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وعلق المدير الرياضي لرابيد فيينا على الصفقة المحتملة، بتعليق مقتضب حيث قال: "كل شيء وارد".

وكان مصدر قد أكد في تصريحات سابقة ليلا كورة، أن المهاجم السنغالي يعد من بين اهتمامات النادي الأهلي خلال الفترة الحالية.

الجدير بالذكر أن الأهلي يتفاوض مع عدد من المهاجمين الذين يلعبون في أندية أوروبية خلال الفترة الحالية، من أجل التعاقد مع أحدهم.