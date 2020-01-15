مجدي عبد الغني يعلن خوض انتخابات اتحاد الكرة القادمة

أعلن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، خوضه انتخابات الجبلاية المقبلة والمقرر لها سبتمبر المقبل، مؤكداً أنه يرحب بتطبيق بند الـ8 سنوات، حيث إنه طُبق عليه بالفعل، وابتعد دورة انتخابية عن الجبلاية ثم ترشحمرة أخرى.
قال عبدالغني في تصريحات تليفزيونية، "لدي النية في الترشح بالفعل، حياتي هي كرة القدم، ووجودي داخل اتحاد الكرة يعد مكملًا لمنصبي في رئاسة جمعية اللاعبين المحترفين".
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أنه مستعد للذهاب إلى محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، لمعرفة طلباته من اتحاد الكرة ونقلها لمسئولي الجبلاية.
قال عبد الغني "علاقتي مع محمد صلاح قوية جدًا وأعلم أن طلباته ليس مبالغا فيها لأنه متواضع ويحب بلده وأعطى لمنتخب مصر الكثير".
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