توتنهام يتجاوز ميدلسبره بصعوبة ويبلغ الدور الرابع في كأس الاتحاد
يمن شباب نت - متابعات
الاربعاء, 15 يناير, 2020 - 02:38 صباحاً
بلغ توتنهام الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي بفوزه على ميدلزبره من الدرجة الأولى 2-1 في المباراة المعادة بينهما الثلاثاء.
وكان الفريقان تعادلا 1-1 على ملعب ميدلزبره قبل 10 أيام.
وأشرك مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو تشكيلته الأساسية باستثناء وضع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين (شارك في الشوط الثاني) ليلعب البرازيلي لوكاس مورا كرأس حربة.
واستغل الأرجنتيني جيوفاني دو سيلسو خطأ فادحاً لحارس مرمى ترانمير الإسباني توماس ميخياس في تشتيت الكرة، ليودع الكرة داخل شباكه بعد مرور دقيقتين فقط.
ثم قام الأرجنتيني الآخر إيريك لاميلا بمجهود فردي رائع داخل المنطقة بتخطيه لمدافعين قبل أن يغمز الكرة بيسراه ببراعة داخل الشباك (15).
وأهدر راين سيسينيون فرصة لا تهدر عندما وصلته الكرة وهو عل باب المرمى لكنه أطاحها فوق العارضة (51). ثم تدخل حارس مرمى توتنهام باولو غازانيغا للتصدي لركلة حرة مباشرة نفذها لويس وينغ (58). لكنه وقف عاجزاً عن تسديدة جورج سافي الزاحفة (83).
وسيحل توتنهام ضيفاً على ساوثمبتون في الدور التالي.
ولم يجد نيوكاسل صعوبة في تخطي منافسه وضيفه روتشدايل من الثانية بفوزه عليه 4-1.
تناوب على تسجيل أهداف الفائز كل من إيغان أوكونيل (17) وماتيو لونغستاف (20) والبارغوياني ميغيل الميرون (26) والبرازيلي جولينتون (82)، وللخاسر مايكل جوردان وليامس (86).
وسيستضيف نيوكاسل أوكسفورد يونايتد من الثانية في الدور الرابع.
وتأجلت مباراة ترانمير وواتفورد لسوء أرضية ملعب الأول بسبب الأمطار الغزيرة وستقام في 23 من الجاري.
وفي مباريات أخرى معادة، تغلّب ريدينغ على بلاكبول 2-صفر، وكوفنتري سيتي على بريستول روفرز 3-صفر وشروزبيري تاون على بريستول سيتي 1-صفر.
وتقام مباراتان معاداتان الأربعاء، فيلتقي مانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون، وكارلايل يونايتد مع كارديف سيتي.
المصدر: بي إن سبورت
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