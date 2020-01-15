اكتسح إنتر ميلان ضيفه كالياري، بنتيجة 4-1، في طريقه نحو ربع نهائي كأس إيطاليا، خلال مباراة ثمن النهائي التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، بملعب جيوسيبي مياتزا.



افتتح روميلو لوكاكو التسجيل في الدقيقة الأولى، ثم أضاف بورخا فاليرو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 22، وعاود لوكاكو زيارة الشباك بهدف ثاني له وثالث لفريقه في الدقيقة 49.



وتمكن كالياري من إحراز هدفه الأول والوحيد ليقلص الفارق في الدقيقة 72، عبر لاعبه كريستيان أوليفا، إلا أن أندريا رانوتشيا يرد سريعا بالهدف الرابع للنيراتزوري، في الدقيقة 80.



بالتالي يلحق الإنتر بكل من لاتسيو ونابولي الذين تأهلا في وقت سابق من اليوم، وتورينو الذي تأهل أيضا الخميس.



وتستأنف منافسات ثمن النهائي الأربعاء، بمواجهات فيورنتينا وأتلانتا، وميلان وسبال، ويوفنتوس وأودينيزي، على أن تختتم الخميس بلقاء بارما وروما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنتر ميلان يكتسح كالياري في طريقه لربع نهائي الكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.