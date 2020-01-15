رياضة | الترجي ضد النجم الساحلي.. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي ضد النجم الساحلي.. التشكيل المتوقع وموعد المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة التونسية والكرة العربية اليوم الأربعاء 14 يناير صوب ستاد رادس الأوليمبي بتونس العاصمة، لمتابعة لقاء القمة في الدوري التونسي بين فريقي الترجي الرياضي والنجم الساحلي، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة من الرابطة التونسية المحترفة الأولى.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية، عقب فوزهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث حقق الترجي فوزاً خارج قواعده على حساب فيتا كلوب الكونغولي بهدفين دون رد، بينما تفوق النجم الساحلى على الهلال السوداني بالخرطوم بهدفين لهدف.

وتترقب جماهير النادي الأهلي تلك المباراة لمتابعة فريق النجم الساحلي، والذي يتواجد رفقة الأهلي في المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، وسيحل ضيفاً على الأهلي في الجولة الخامسة يوم 24 يناير الجاري في مباراة مرتقبة.

ترتيب الترجي والنجم في الدوري التونسي

يحتل الترجي المركز الثاني برصيد 25 نقطة من 9 مباريات، حققها من 8 إنتصارات وتعادل وحيد ودون هزيمة، سجل هدفاً وسكنت شباكه 4 أهداف.

ويتصدر الإتحاد المنستيري البطولة حالياً برصيد 28 نقطة ولكن من 12 مباراة، وسينقض الترجي على الصدارة في حال فوزه في المباراة.

في المقابل، يتواجد النجم الساحلي في المركز السادس برصيد 18 نقطة من 11 مباراة، حققها من 5 إنتصارات وثلاث تعادلات ومثلها هزائم، سجل 14 هدفاً وسكنت شباكه 9 أهداف.

موعد مباراة الترجي الرياضي ضد النجم الساحلي

تنطلق المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت تونس، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات، ويديريها الحكم الإثيوبي باملاك تسيمبا.

التشكيل المتوقع لمباراة الترجي ضد النجم الساحلي

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من المتوقع أن يبدأ معين شبعاني المدير الفني للترجي المباراة وفق التشكيل التالي

حراسة المرمى: المعز بن شريفية

خط الدفاع: إلياس شيتي – عبد القادر بدران – محمد علي اليعقوبي – إيهاب المباركي.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان – فوسيني كوليبالي – عبد الرؤوف بنجويت.

خط الهجوم: حمدو الهوني – بلال بن ساحة – إبراهيم وتارا.

بينما من المتوقع أن يبدأ خوان كارلوس جاريدو مدرب النجم الساحلي المباراة بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: مكرم بديري

خط الدفاع: محمد كوناتي – بهاء الدين السلامي – زياد بوغطاس

خط الوسط: ماهر حناشي – محمد أمين بن عمر – مالك بايو – مرتضى بن وناس

خط الهجوم: سليمان كوليبالي – إيهاب المساكني – كريم العريبي.