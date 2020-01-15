رياضة | موعد مباراة باريس سان جيرمان| موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو بروج اليوم في الدوري الفرسي paris saint germain

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يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة نظيره نادي موناكو اليوم الأربعاء 15 يناير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو اليوم في الدوري الفرنسي وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي باريس سان جيرمان ضد نظيره نادي موناكو اليوم في بطولة الدوري الفرنسي الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب لويس الثاني.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وموناكو اليوم في الدوري الفرنسي

وستذاع مباراة نادي باريس سان جيرمان ضد نظيره نادي موناكو اليوم في بطولة الدوري الفرنسي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 6" بتعليق جواد بدة.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد موناكو اليوم بالدوري الفرنسي

حراسة المرمى : كايلور نافاس غامبوا

خط الدفاع: توماس مونيير – تياغو سيلفا – ماركوس كوريا – خوان بيرنات

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خط الوسط: ادريسا غاي – ماركو فيراتي – أنخيل دي ماريا

خط الهجوم: نيمار دا سيلفا – كيليان مبابي –ماورو إيكاردي

تشكيل موناكو المتوقع ضد باريس سان جيرمان اليم في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى : سيدو ساي

خط الدفاع : بينجامين هينريش – كميل غليك – جيمرسون ناسيمنتو – فودي بالو توريه

خط الوسط: سيسك فابريغاس – يوسف آيت بن ناصر – أليكسندر جولوفين – بالدي دياو كايتا

خط الهجوم: جيلسون مارتينز – وسام بن يدر

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

ويحتل نادي باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 46 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري بينما يتواجد نادي موناكو في المركز الثامن برصيد 29 نقطة بنفس عدد المباريات.