رياضة | نجم لاتسيو ينافس بشدة على صراع الحذاء الذهبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم لاتسيو ينافس بشدة على صراع الحذاء الذهبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن شيرو إيموبيلي نجم هجوم لاتسيو دخل سباق الصراع على جائزة الحذاء الذهبي لهذا الموسم وتفوق على جميع لاعبي الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم بعد أن تمكن من تسجيل هدف الفوز على نابولي بهدف نظيف يوم السبت الماضي في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

وكشفت شبكة بليتشر ريبورت البريطانية أن إيموبيلي تمكن من رفع رصيده من الأهداف إلى 20 هدفًا في الدوري الإيطالي هذا الموسم ليتصدر ترتيب الهدافين بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان.

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وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن إيموبيلي يتفوق على جميع لاعبي الدوريات الخمسة الكبرى في الموسم الحالي بعد أن أصبح أول لاعب يسجل 20 هدفًا حتى الآن.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن روبرت ليفاندوفسكي نجم هجوم بايرن ميونخ يحتل المرتبة الثانية بعد أن سجل 19 هدفًا بينما حل تيمو فيرنر نجم لايبزيج المركز الثالث بـ18 هدفًا.

وألمحت الشبكة البريطانية أن كلا من ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس جاءا بالمركز التاسع برصيد 13 هدفًا.