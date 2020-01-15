رياضة | مفاجأة متوقعة في تشكيل يوفنتوس ضد أودينيزي بكأس إيطاليا

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يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نظيره نادي أودينيزي اليوم الأربعاء 15 يناير ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي اليوم في بطولة كأس إيطاليا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي أودينيزي اليوم في بطولة كأس إيطاليا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت السعودية على ملعب أليانز ستاديوم.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأودينيزي اليوم في بطولة كأس إيطاليا

وستذاع مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي أودينيزي اليوم في بطولة كأس إيطاليا على قناة "BT SPORT 3".

تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد أودينيزي اليوم في بطولة كأس إيطاليا

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حراسة المرمى : جانلويجي بوفون

خط الدفاع : دانيلو لويز دا سيلفا – خوان كوادرادو – ماتيس دي ليخت – ليوناردو بونوتشي

خط الوسط: ادريان رابيو – ميرالم بيانيتش – بلاز ماتويدي – باولو ديبالا

خط الهجوم : جونزالو هيجواين – كريستيانو رونالدو

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي الممتاز

ويحتل نادي يوفنتوس صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 48 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي أودينيزي في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري.