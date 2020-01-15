رياضة | مجدي عبد الغني: مستعد لحل أزمة محمد صلاح واتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجدي عبد الغني: مستعد لحل أزمة محمد صلاح واتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن إستعداده التام لحل ازمة محمد صلاح نجم منتخب مصر وقريق ليفربول الإنجليزي مع الجبلاية.

وصرح عبدالغنى نجم منتخب مصر السابق، فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الماتش" المذاع على فضائية صدى البلد، قائلاً :" مستعد لخل مشكلة محمد صلاح مع اتحاد الكرة إذا كان هناك مشكلة بالفعل".

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق :" مستعد أن أعرض طلبات محمد صلاح بنفسي وبدوري رئيس لجمعية اللاعبين المحترفين لجل أى أزمة تواجه محمد صلاح".

وأشار عبدالغنى أنه لم يطلب منه فى فترة تواجده حل أى مشكلة تخص محمد صلاح، موضحًا ان علاقته بنجم ليفربول الإنجليزي تمتد منذ عام 2010 وحتى الأن.