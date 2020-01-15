عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إنتر ميلان يتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا برباعية ضد كالياري

الأربعاء 15 يناير 2020

الخليج 365

تأهل فريق إنتر ميلان الإيطالي، إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، عقب تغلبه على نظيره كالياري بنتيجة 4-1 ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.



نجح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في تسجيل أسرع هدف في الكرة الإيطالية هذا الموسم، والذى جاء بعد مرور 21 ثانية فقط، وجاء الهدف بعد خطأ فادح من دفاع كالياري بعدما أعاد مدافع الأخير الكرة للخلف ليتسلم لوكاكو الكرة ويسجلها داخل الشباك.

واحتفلت الصفحة الرسمية لنادي إنتر ميلان على موقع "تويتر" بهدف لوكاكو حيث كتبت: " هدف لـــوكـــاكـــو اليوم ضد كالياري بعد 21 ثانية هو أسرع هدف في هذا الموسم في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا".

بعدها أضاف المخضرم بورخا فاليرو الهدف الثاني وتحديدا في الدقيقة 22 ، لينتهي الشوط الاول بتقدم كتيبة كونتي 2-0.

في الشوط الثاني، سجل لوكاكو هدف إنتر الثالث وهدفه الثاني عند الدقيقة 49، ليصبح البلجيكي الذى انضم لإنتر ميلان هذا الصيف، نجح فى تسجيل هدفه الـ17 هذا الموسم مع الإنتر في جميع المسابقات.

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وقلص كريستيان أوليفا الفارق لكالياري في الدقيقة 73 ، قبل أن يسجل أندريا رانوكيا الهدف الرابع للنيراتزوري ويقوده للفوز 4-1.

ودخل إنتر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : هاندانوفيتش

خط الدفاع : سكرينيار، جودين ، رانوكيا

خط الوسط: ديماركو ، باريلا ، لازارو ، بروزوفيتش ، فاليرو

خط الهجوم: لوكاكو ، سانشيز

وبهذا الفوز يبلغ الإنتر دور الثمانية من كوبا إيطاليا ويقصي كالياري من المسابقة التي عرفت تأهل نابولي ولاتسيو الثلاثاء.