شكرا لقرائتكم خبر عن العبيدي: مشكلة الشارقة ذهنية وليست في غياب كورنادو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

رشح المدرب نور الدين العبيدي، فريقي شباب الأهلي والجزيرة للفوز بلقب دوري الخليج العربي، فيما رشح فريقي الإمارات ودبا الفجيرة للصعود، وقال إن سبب تراجع نتائج الشارقة ذهني ولا يعود لغياب لاعبه كورنادو، واعتبر أن النصر أنقذ دوري الخليج العربي الذي شهد تراجعاً فنياً مقارنة بالعام الماضي.

قال نور الدين العبيدي، مدرب الإمارات السابق: دوري الخليج العربي تراجع من الناحية الفنية في هذه النسخة، ويعود هذا التراجع إلى مستوى فريقي العين والشارقة بالذات، الفريقان تراجعا أو لنقل لم يظهرا بالمستوى المتوقع وبالنسبة للشارقة أنا أختلف مع من يعيدون تراجع الفريق إلى غياب لاعبه كورنادو، صحيح أنه لاعب مؤثر جداً ومحوري في فرقة العنبري، لكنه كان موجوداً في مباريات خسرها الشارقة أو تعادل فيها وغاب عن مباريات فاز فيها الفريق، من الظلم أن يوصف فريق الشارقة بأنه فريق اللاعب الواحد، وتفوق الملك يعود إلى العناصر الشابة والمواطنة وإلى اللاعبين الأجانب الجيدين والاستقرار وبيئة العمل الجيدة، وفي الوقت ذاته أنا لا أقول إن الفريق لم يتأثر بغيابه؛ بل تأثر، لكن غيابه ليس السبب الوحيد في تراجع الفريق، السبب الأساسي في رأيي هو أن الفريق مرهق ذهنياً، وهناك ضغط كبير على اللاعبين،وأرى أن هناك أمراً آخر أثر في فريق الشارقة وهو مسألة تدوير اللاعبين، وأعتقد أن الملك لم يقم بهذه العملية بطريقة صحيحة.

اختفاء الضغوط

وأكد:بالنسبة للعين فتأثر بعدم الاستقرار الفني وربما لم يقدم الأجانب الإضافة الكبيرة المتوقعة والهبوط في مستوى بعض اللاعبين المؤثرين،أما شباب الأهلي فهو مرشح كبير وصدارته مستحقة،وكان بالامكان أفضل مما كان للجزيرة ،فهو أفضل فريق على مستوى الانتدابات والأسماء،ولديه مبخوت وعموري وعامر ومحمد فوزي وبقية الأسماء الكبيرة، وقد يكون بعض الأجانب لم يكونوا في مستوى الرهانات، لكن الجزيرة مازال موقفه قوياً ومنافساً عتيداً.

وأشاد العبيدي، بفريق النصر، وقال إن العميد أنقذ المنافسة، وأوضح: في ظل التراجع الفني وتراجع مستوى الفرق المؤثرة في البطولة نجح في الحفاظ على التوازن ومنح المنافسة إثارة كبيرة بالنتائج التي حققها وبالطفرة المميزة في مستواه.

وقال العبيدي: الوصل لغز محير، هناك تحسن نسبي حدث، لكنه ما زال بعيداً عن مستوى طموحات جماهيره، نتائج الفريق كارثية والمشكلة أن نتائج الفريق ومستواه أصبحا مربوطين باللاعب ليما،وهذه مشكلة يجب أن تجد لها إدارة النادي حلاً.

مركز غير مناسب

وامتدح العبيدي، فريق الظفرة، وقال إنه يعرف ماذا يريد وهو يلعب من دون ضغوط لأنه ليس مهدداًَ ولا يفكر في البطولة، واعتبر أن المركز الحالي للوحدة لا يناسبه لأنه من الفرق المهمة في البطولة، وذكر أن عجمان تراجع عن مستوى العام الماضي، وكذلك بني ياس، وقال إن تراجع هذه الفرق أيضاًَ أسهم في التراجع العام للمنافسة.

واستبعد العبيدي، أن ينضم كلباء للمرشحين للهبوط، ورأى أنه سيكون بعيداً عن المنطقة الخطرة، كما استبعد فريقي عجمان وبني ياس، على الرغم من أنهما في منطقة خطرة حالياًَ.

Advertisements

وتوقع مساعد مدرب المنتخب الأولمبي السابق ان ينحصر الهبوط بين ثلاثة فرق هي: خورفكان والفجيرة وحتا، وقال: خورفكان بقاؤه صعب جداً، الفريق لم يستغل مباريات الدور الأول والنقاط الأربع التي يملكها حالياً لا تسمن ولا تغني من جوع وهو بحاجة إلى 16 نقطة على الأقل ليبقى وأرى أن نسبة بقائه لا تتعدى ال10% وأعتقد أن مهمته أشبه بالمستحيلة، لكن في كرة القدم كل شيء وارد.

وعن دوري الأولى، أفاد بأن فريقي الإمارات ودبا الفجيرة مرشحان للصعود بحكم خبرتهما.

وأوضح: الإمارات تعثر في الكأس، لكنه نجح في العودة، وأضاف عناصر جيدة مؤخراً وهي ستضيف له في القسم الثاني، وهناك عمل كبير تم في الفريق من حيث الانتدابات والاهتمام والمتابعة الإدارية، وأود الإشارة إلى الصفقة الأخيرة صفقة البرازيلي دياجو إنه لاعب جيد جداً وهو إضافة كبيرة لفريق الإمارات.

وأضاف: دبا الفجيرة يملك لاعبين مواطنين جيدين ويتميزون بالخبرة الطويلة، وتعاقد مع لاعب برازيلي جيد وأقصد أديلسون إلى جانب الهداف فينيكيوس والخلاصة أن طريق الإمارات ودبا ممهد نحو العودة لدوري الخليج العربي، وسيكون دبا الحصن منافسهما الوحيد في رأيي.

مستويات عادية

انتقد نور الدين العبيدي، اللاعبين الأجانب وقال إن معظمهم عاديون ومستوياتهم عادية وليست لهم بصمة واضحة، واعتبر أن بيدرو مهاجم الظفرة أفضلهم.

وأوضح: ما زال ليما يواصل أداءه الجيد وحتى إن كان أقل من المواسم الماضية، لكنه مؤثر مع فريق الوصل ومازال لديه حضور كبير في الدوري في الوقت الذي خبا فيه بريق مجموعة أخرى.

واعتبر العبيدي، أن من مكاسب الدوري ظهور لاعبين شباب، خاصة في فريق شباب الأهلي والجزيرة وفي الوحدة وفرق أخرى، وقال: من الجيد أن تشاهد لاعبين شباب جيدين يحصلون على الفرصة ويأخذون مكانهم في التشكيلة الأساسية للفرق وهؤلاء ستستفيد منهم المنتخبات ومشاركتهم مع أنديتهم ستصقلهم بالتأكيد، وستتيح لهم فرصة الحصول على خبرات يعتد بها.

قال العبيدي: عودة أحمد خليل في مصلحة الدوري والمنتخب، تحسن أداء أحمد خليل وكانت له بصمة واضحة في أداء فريقه في المباريات الأخيرة، خاصة مباراة العين واستعاد خليل قدراته التهديفية وقدراته الأخيرة في صناعة اللعب وفي أداء الأدوار الدفاعية،وعن اكتشاف الدوري، رأى أن خالد باوزير هو اكتشاف المنافسة، لافتاً إلى ظهوره القوي مع فريقه وتطور مستواه.