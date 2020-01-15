أكد الإعلامي، "هانى حتحوت"، إن إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قررت مُلاحقة القائمين على عدد من الصفحات الجماهيرية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بداعي إثارة الشائعات، ونشر أخبار كاذبة.
وتابع "حتحوت" خلال تقديم برنامج طالماتش" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" :الأهلي قرّر تقديم بلاغ فى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، للكشف عن هوية بعض الأشخاص الذين يُديرون صفحات على مواقع السوشيال ميديا وقاموا بتزوير محادثة “واتس آب” بين حمادة صدقى، المدير الفنى السابق، لفريق الهلال السودانى والحالى لسموحة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأحمر.
مضيفا أن إدارة الزمالك قررت دعم الأهلي، وأصبح القطبان يدًا واحدة للمرة الأولى ضد صفحات الفتن على مواقع التواصل الاجتماعى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد البيان الأحمر .. لأول مرة الأهلى والزمالك ايد واحدة ضد صفحات الفتن على مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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