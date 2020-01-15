انت الان تتابع حكيمي: قلبي منقسم بين ريال مدريد ودورتموند! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يتوقع أن تحسم الأسابيع المقبلة مصير أشرف حكيمي.

فتح أشرف حكيمي الباب أمام كل الاحتمالات الممكنة بشأن مستقبله الكروي. الدولي المغربي قال إن قلبه منقسم بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد. في ظل توقعات بأن تحدد الأسابيع المقبلة مصير الظهير الشاب الواعد.

يبدو أن أشرف حكيمي، يجد صعوبة كبيرة في حسم مستقبله الكروي، فقد فتح الدولي المغربي الباب أمام كل الاحتمالات الممكنة في نهاية الموسم الحالي، لاسيما وأن أكثر من فريق أوروبي كبير، يرغب في الحصول على خدمات الظهير الواعد.

ففي تصريحات نقلها موقع "شبورت" الألماني، قال أشرف حكيمي "قلبي منقسم بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند"، وأضاف: "ما أستطيع قوله هو أنني سعيد جداً لتواجدي مع بوروسيا دورتموند. إنني أشعر براحة شديدة".

وواصل الدولي المغربي كلامه قائلاً: "في النهاية يجب أن أقارن بين إيجابيات اللعب في بوروسيا دورتموند وكذلك ما ينتظرني في ريال مدريد". يشار إلى أن أشرف حكيمي، يلعب في بوروسيا دورتموند معاراً من ريال مدريد. وتنتهي مدة الإعارة نهاية الموسم الحالي.

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وأوضح موقع "شبورت" الألماني أن تصريحات أشرف حكيمي الأخيرة، تفتح باب البقاء مع بوروسيا دورتموند، إذ يرغب "الفريق الأصفر" في الإبقاء على الدولي المغربي لأطول فترة ممكنة، خاصة وأنه من ركائز الفريق.

وكانت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، قد أفادت قبل أيام أن بوروسيا دورتموند، تواصلت مع إدارة ريال مدريد، من أجل تمديد إعارة أشرف حكيمي مع الفريق، وأضافت أن الفريق الألماني يعتزم بهذه الخطوة قطع الطريق على بايرن ميونيخ، المهتم بدوره بخدمات اللاعب الواعد.

الجدير ذكره أن تقارير إسبانية سابقة، أكدت أن ريال مدريد ينوي استعادة أشرف حكيمي في نهاية الموسم، حيث يريد مدرب "الميرنغي" زين الدين زيدان الاستفادة من مهارات الدولي المغربي، الذي جذب الأنظار إليه بقوة في الآونة الأخيرة.