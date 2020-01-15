شكرا لقرائتكم قبل مباراة اليوم.. 5 معلومات عن مباراة الزمالك والجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق الجونة نظيره فريق الزمالك الاول لكرة القدم في الخامسة عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري، حيث يسعي الزمالك للعودة مرة أخرى الي الطريق الصحيح والزحف نحو مقدمة الدوري واستغلال النشوة التي يعيسها الفريق علي المستويين المحلي والقاري ، بعد تحقيقه للفوز في 3 مباريات متتالية امام كل من اسوان وطنطا في الدوري وزيسكو الزامبي في دوري ابطال افريقيا.



5 معلومات عن مباراة الزمالك والجونة موعد مباراة الزمالك والجونة

تقام مباراة الزمالك والجونة في الخامسة عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري وتذاع علي قنوات تايم سبورت واون سبورت .



ترتيب الزمالك في الدوري

يحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلفا لكل من الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة ، والمقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

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ترتيب الجونة في الدوري

فريق الجونة يحتل المركز الـ 12 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة جمعها من 12 مباراة ، حيث حقق الفريق الفوز في 3 مباريات وتعادل مثلهم وخسر في 6 مباريات.



التشكيل المتوقع للزمالك امام الجونة

من المتوقع أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كل من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، والثلاثي الهجومي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما ومهاجم صريح مصطفي محمد.



التشكيل المتوقع للجونة امام الزمالك

من المتوقع أن يدفع البرتغالي بيدرو المدير الفني للجونة بتشكيل يضم كل من : الغرباوي، خالد صبحي، محمد نجيب، باسم علي، جوناثان نجويم، أكرم توفيق، محمد ليلة، أحمد عموري، عمرو بركات، أحمد ياسر ريان، اسلام رشدي.