شكرا لقرائتكم صالح جمعة على ردار سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي، عن دخول اللاعب في دائرة اهتمامات سموحة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما تلقى صالح جمعة أكثر من عرض للرحيل عقب خروجه من دائرة اهتمامات رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

ومنح فايلرالمدير الفنى للمارد الأحمر الضوء الأخضر لرحيل اللاعب، عقب خروجه بشكل كامل من حساباته الفنية وهو ما ظهر في استبعاده من كل المباريات التي خاضها الفريق الأحمر تحت قيادة فايلر، بعد تأكد الإدارة الحمراء من عدم التزام اللاعب وخروجه المستمر عن النص وهو ما تمتلك عليه إدارة الأهلي أدلة كثيرة.

من جانبه ما زال صالح جمعة متحفظًا على الانتقال لأحد الأندية المحلية ومنها الإسماعيلي مفضلاً الرحيل لأحد الأندية الخارجية أو الاستمرار داخل القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم.

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ويكثف الأهلي البحث عن عروض في الخليج وبالتحديد في السعودية لبيع أو إعارة صالح جمعة، لتحقيق استفادة من عمليه تسويقه بعد التأكد من عدم وجود حاجة فنية اليه.

وعلى صعيد آخر يختتم الفريق اليوم الثلاثاء تدريباته استعدادًا لمواجهة طنطا، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري العام.

ويرغب الأهلي في مصالحة جماهيره على حساب طنطا بعد التعادل المخيب للآمال أمام فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي في بطولة دوري ابطال افريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ليتعقد موقف الفريق الأحمر في المجموعة قبل جولتين من النهاية، حيث من المقرر أن يواجه الأهلي النجم الساحلي في القاهرة قبل ان يختتم مبارياته أمام الهلال على ملعب بطل السودان.