شكرا لقرائتكم عبد الناصر محمد يقدم محاضرة بالفيديو للاعبي اف سي مصر قبل مواجهة انبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق اف سي مصر علي عرض مباريات لفريق انبي في الدوري، علي لاعبيه ليحفظ اللاعبين طريقة لعب انبي ونقاط القوة والضعف قبل مباراة الفريقين المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 14 في الدوري علي استاد بترو سبورت، حيث حصل الفريق علي راحة من التدريبات امس ، وبدأ اليوم الاستعداد لمباراة انبي ، وعقد عبد الناصر محمد اجتماع مع لاعبيه عرض خلاله بعض مباريات فريق انبي، وسيتم استمرار شرح المحاضرات بالفيديو حتي موعد المباراة.

وكان مسئولو نادي اف سي مصر ، قد تسلموا البطاقة الدولية للاعب البرازيلي ايجور وتم انهاء إجراءات قيده في قائمة الفريق أمس ، وذلك لتدعيم خط الهجوم، وتم التعاقد مع ايجور في بداية الموسم وتم حجز مكان له في قائمة الفريق، ولكن تأخر وصول البطاقة الدولية ادي لعدم انهاء إجراءات قيده في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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وكان ايجور الذي يلعب في مركز المهاجم الصريح والذي يبلغ من العمر 25 عاما، يخوض التدريبات مع فريق اف سي مصر منذ بداية الموسم ولكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية او ودية مع الفريق بناءا علي رغبة عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق اف سي مصر، الذي فضل الاعتماد علي اللاعبين المقيدين في قائمة الفريق في المباريات الودية.

ويستعد فريق اف سي مصر لمباراة انبي المقرر لها السبت المقبل علي استاد بترو سبورت ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري، ويحتل فريق اف سي مصر المركز الـ 15 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 5 مباريات وخسر 6 مباريات واحرز لاعبوه 9 اهداف ودخل مرماهم 18 هدف.