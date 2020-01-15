شكرا لقرائتكم غروس مع الأهلي.. فترة ثالثة بشكل مختلف وتغيرات واسعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كانت آخر مباراة للسويسري غروس حين كان مدربا للأهلي في الفترة الثانية عندما فاز على أهلي دبي بثلاثية لهدف ليضع أهلي جدة أقدامه في ربع نهائي دوري الأبطال، بعد نهاية اللقاء استقال أحمد المرزوقي من رئاسة النادي، وانتهى عقد غروس، وتغير الكثير في الأهلي منذ لك اليوم وحتى عاد السويسري إليه.

في عامين وأربعة أشهر مر على الأهلي خمسة رؤساء، وسبعة مدربين، وحين عاد غروس إلى السعودية كان لدى الأهلي سبعة لاعبين أجانب لا يعرف منهم إلا عمر السومة، وحين رحل عن الفريق لم يكن مقيدا في قائمته إلا أربعة.

ومن قائمة الأهلي التي دربها غروس آخر موسم رحل أكثر من 24 اسما، أبرزهم القائد تيسير الجاسم ومنصور الحربي ووليد باخشوين واليوناني فيتفازيديس والمصري عبدالشافي، وحين عاد وجد الأهلي بحارس دولي غير ياسر المسيليم هو محمد العويس الذي عرفه في الشباب، وقائد جديد هو حسين عبدالغني الذي كان مع النصر، ومحمد خبراني الذي انضم من القادسية، فضلا عن ستة أجانب جدد.

في الفترة نفسها، مر غروس على فريق واحد، كان الزمالك المصري، حين أقاله الرئيس مرتضى منصور كان غروس بطلا لكأس الكونفيدرالية، وطرفا في نهائي كأس مصر، ومتصدرا للدوري في البلاد، ومتوجا بكأس السوبر المصري السعودي في الرياض على حساب الهلال.

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الأهلي تأهل للمرة الأخيرة إلى دور الثمانية الآسيوي مع غروس، بعدها خرج من النسختين الأخيرتين من دور الستة عشر، ولم ينجح في التتويج بأي لقب محلي، بل إنه لم يصل إلى أي نهائي في تلك الفترة، وكانت آخر مرة لعب فيها الفريق الجداوي مباراة نهائية تحت قيادة غروس ذاته، يوم أن خسر أمام الهلال في جدة نهائي كأس الملك بثلاثية لهدف.

ومنذ حضر إلى النادي صيف ألفين وأربعة عشر، وفي فترتيه الأوليين لعب مع الأهلي مائة وتسع عشرة مباراة، فاز في إحدى وثمانين بنسبة انتصارات تصل إلى ثمانية وستين بالمئة، وتعادل في أربع وعشرين وخسر أربع عشرة.

السومة ورفاقه مع غروس سجلوا مائتين وسبعة وخمسين هدفا بمعدل يتجاوز هدفين في كل مباراة، فيما اهتزت شباك الفريق مائة وتسع عشرة مرة بمعدل هدف لكل لقاء.

أما في الفترة الثالثة فلعب تسع مباريات، فاز في ست ولم يتعادل وخسر ثلاث مباريات بنسبة انتصارات تصل إلى سبعة وستين بالمئة، فيما سجل لاعبوه تسعة عشر هدفا، بمعدل يتجاوز هدفين في اللقاء، وتلقت شباكهم أحد عشر بأكثر من هدف لكل مباراة، ما يجعل الاستغراب مشروعا حول التشابه الكبير في الأرقام بين رحلات السويسري الثلاث مع الأهلي.