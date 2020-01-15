شكرا لقرائتكم إنتر ميلان يبلغ ثمن نهائي كأس إيطاليا برباعية كالياري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتسح إنتر ميلان ضيفه كالياري 4 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في دور الستة عشر ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم. وسجل أهداف إنتر ميلان روميلو لوكاكو (هدفين) في الدقيقتين الأولى و49 وبورخا فاليرو في الدقيقة 22 وأندريا رانوكيا في الدقيقة 80، فيما سجل هدف كالياري كريستيان أوليفا في الدقيقة 72. وبهذا الفوز تأهل فريق إنتر ميلان لدور الثمانية ببطولة الكأس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنتر ميلان يبلغ ثمن نهائي كأس إيطاليا برباعية كالياري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.