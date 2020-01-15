الصربي إيدو مدرباً لكرة صالات الظفرة

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أعلن حسن الحمادي مشرف فريق كرة الصالات في نادي الظفرة عن تعاقد النادي مع المدرب الصربي إيدو مدرب فريق بنك بيروت اللبناني للإشراف على تدريب الظفرة لكرة قدم الصالات حتى نهاية الموسم القادم خلفاً للمدرب البرتغالي روي جيماريتش. وقال حسن الحمادي: «كل الشكر والتقدير إلى المدرب روي على الفترة التي قضاها في النادي، ونحن نتطلع إلى إعادة فريق الظفرة إلى الواجهة ومنصات التتويج، وتم اتخاذ قرار إقالة المدرب السابق بعد التشاور مع مجلس الإدارة».

وأوضح أن المدرب الجديد وصل، وباشر مهامه الفنية في الحصة التدريبية التي قاد فيها الفريق، أمس، ضمن تحضيرات الفريق للدور الثاني، وتمنى الحمادي التوفيق لفريقه في الفترة القادمة.

يذكر أن فريق الظفرة يحتل المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط في ترتيب الدوري.