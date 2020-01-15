البطل البارالمبي ريجستر: إمكانات «الثقة للمعاقين» عالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد البطل البارالمبي الأمريكي جون ريجستر - صاحب فضية دورة الألعاب البارالمبية سيدني 2000 في ألعاب القوى - بالخدمات الجليلة التي يقدمها نادي الثقة للمعاقين، والتي تضاهي الإمكانات المتوفرة في أفضل أندية العالم، جاء ذلك خلال المحاضرة التي قدمها البطل البارالمبي الأمريكي جون ريجستر في نادي الثقة للمعاقين حول التحديات ودورها في تحقيق الإنجازات، وناقش قصة نجاحه ونقطة التحول في حياته.

وقام وفد من القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في دبي، يضم البطل ريجستر، وياسمين هبراوي مسؤول العلاقات العامة، وهالة عبدالرحمن مسؤول البرنامج الثقافي، وعمر حاتم مسؤول التواصل الاجتماعي، بزيارة النادي، وكان في استقبالهم عيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وكلثم عبيد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وحيدر طالب أربيع، وعبد الغفور الرئيسي، ومريم الشحي، وبدرية السويدي، أعضاء مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وأحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي للنادي، وعدد من أبطال النادي في مختلف الرياضات وأولياء أمور أعضاء النادي من ذوي الإعاقة.

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وأكد عيسى هلال أن استقبال الإمارة الباسمة ممثلة في نادي الثقة للمعاقين للبطل الأمريكي جون ريجيستر يعد دليلاً على احتضان الشارقة لكل قضايا أصحاب الهمم، واهتمامها بالنماذج الحية المبدعة في مجالات الرياضات المختلفة وخاصة أصحاب الهمم.

وأشاد البطل البارالمبي جون ريجستر بالخدمات الجليلة التي يقدمها نادي الثقة للمعاقين، والتي تضاهي الإمكانات المتوفرة في أفضل أندية العالم، وقدم محاضرة لأعضاء النادي عن قصة نحاجه، ونقطة التحول في حياته، وأن الإنسان قادر على تحقيق أهدافه وتحدي كل الصعاب، إذا كان لديه إيمان بقدراته، وأنه قادر على تحقيق المستحيل.

وقالت كلثم عبيد، إن استقبال النادي لهؤلاء الأبطال يشكل دافعاً لأبطالنا من أصحاب الهمم، والاستفادة من التجارب العالمية في رياضة ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن النادي يسعى دائماً إلى تبادل المعرفة والخبرات مع كل الهيئات والأفراد، والتي بدورها تُسهم في توفير أفضل الخدمات لأعضاء النادي.