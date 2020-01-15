شكرا لقرائتكم خبر عن نجل كرويف مدرباً للإكوادور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استلم الهولندي جوردي كرويف، نجل الأسطورة الراحل يوهان كرويف، مهمة تدريب المنتخب الإكوادوري لكرة القدم، وذلك بهدف محاولة قيادته للتأهل إلى نهائيات مونديال 2022. وسيحل الهولندي الذي يبلغ من العمر 45 عاماً وبدأ مشواره الاحترافي كلاعب مع برشلونة قبل التنقل بين مانشستر يونايتد وسلتا فيجو وألافيس وإسبانيول الإسبانية، في تدريب الإكوادور خلفاً للكولومبي هرنان داريو جوميز الذي أقيل من منصبه بعد كوبا أمريكا الأخيرة.

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